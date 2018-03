Menschenrechtsgerichtshof verurteilt die Türkei

Erstmals haben türkische Journalisten erfolgreich gegen das Justizsystem in ihrem Land - insbesondere gegen die Verhaftungswelle infolge des Putschversuchs im Juli 2016 - vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geklagt. Den beiden Klägern wurde am Dienstag Recht gegeben. Im Urteil heißt es, die Türkei habe rechtswidrig gehandelt, als sie Sahin Alpay und Mehmet Altan in Gefangenschaft behielt, obwohl das Oberste Gericht ihre Freilassung angeordnet hatte. Der türkische Staat muss ihnen nun jeweils 21.500 Euro Entschädigung zahlen.