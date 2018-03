Betrüger „zahlte“ mit wertlosen Leu

Diesmal tappte ein Südburgenländer in die Falle. Der Mann war auf der B 54 im steirischen Pinggau unterwegs, als ihm ein Mann am Straßenrand auffiel. Er stand neben seinem Fahrzeug und versuchte mit Handzeichen andere Autofahrer zu stoppen. Als der Burgenländer anhielt, gab der Unbekannte an, dass ihm der Sprit ausgegangen sei, bei der Tankstelle die rumänischen Leu nicht akzeptiert würden. Der Burgenländer tauschte die völlig wertlosen 1000 Leu gegen 100 Euro. Ein Arbeitskollege und ein Artikel in der „Krone“ öffneten dem hilfsbereiten Lenker die Augen.