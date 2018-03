Polizisten auf Facebook als „Schlümpfe“ bezeichnet

Weil er sich laut eigenen Angaben einen „harmlosen Scherz“ erlaubt hat, droht einem Tiroler jetzt eine Geldstrafe in Höhe von 160 Euro: In einem Facebook-Posting bezeichnete der Mann zwei Polizisten als „Schlümpfe“. Das fanden die Beamten aber gar nicht witzig. Durch das „Diffamieren von zwei Polizisten“ habe er „den öffentlichen Anstand verletzt“, heißt es in dem erlassenen Strafbescheid. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.