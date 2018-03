Diese fünf Technologien verändern unser Leben

2. Ozean-Überwachung per KI-Mikroskop

Plankton ist einer der Indikatoren für die Wasserqualität in unseren Ozeanen. Bereits geringe Veränderungen in diesen beeinflussen das Verhalten der Meeresorganismen. Vor dem Hintergrund, dass laut IBM bis 2025 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten leben wird, in denen Wasser knapp ist, arbeitet der Konzern deshalb an kleinen, autonomen Mikroskopen, die in Gewässern platziert werden können, um Plankton zu überwachen.