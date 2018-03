Flüchtiger Freigänger ging auf Pensionistinnen los

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch die Handtasche des ersten Opfers sichergestellt. Zudem kam ans Tageslicht, dass es sich bei dem 32-Jährigen um keinen Unbekannten handelt: So ist der Österreicher ein Insasse der Justizanstalt Krems, der jedoch nach einem Freigang nicht zurückgekehrt war. Weshalb der Mann in Haft saß und seit wann er sich auf der Flucht befand, sei laut Polizeisprecherin Irina Steirer noch nicht bekannt. Der 32-Jährige sitzt jetzt jedenfalls wieder in Krems in Haft.