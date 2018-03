Planungs-Panne: Letztes Austria-Heimspiel in Linz?

Wie die Favoritner am Dienstag mitteilten, prüfe man derzeit die Alternativen. „Von unserer Seite werden nun Verfügbarkeit, Kosten und Sinnhaftigkeit in anderen Stadien eingehend geprüft. Neben Wr. Neustadt kommt beispielsweise auch Linz in Betracht, Möglichkeiten wie Schwechat oder Ritzing fallen laut Bundesliga wegen nicht ausreichend vorhandener Infrastruktur (gedeckte Sitzplätze, Flutlicht, Gästesektor etc.) weg“, hieß es in einer Klubaussendung.