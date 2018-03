„Far Cry 5“: Kommt der Shooter-Heiland über uns?

Diese Lager auszuschalten und so nach und nach immer mehr Gebiete unter die Kontrolle des Widerstands zu bringen, ist die zentrale Aufgabe in „Far Cry 5“. Das klingt nicht nur stark nach der bewährten „Far Cry“-Formel, sondern spielt sich auch wie von früheren Teilen gewohnt. Man hat die Wahl zwischen der Schleich- und der Dampfhammermethode, erledigt dazwischen verschiedenste Quests, sammelt Kriegsgerät und kommt dem ultimativen Bösewicht so immer näher. Kurzum: Man tut, was man in „Far Cry“ immer tut.