„Generation Selfie“ ist süchtig nach Anerkennung

Spätestens seit der Oscar-Nacht 2014, in der Talkmasterin Ellen DeGeneres ein Selfie mit den aktuellen Hollywood-Größen gemacht hat, ist das selbstgeknipste Foto salonfähig. Vorbei waren plötzlich die Zeiten, in denen nur 12-jährige Mädchen zugaben, dass sie Selfies schossen. Mittlerweile ist es das Merkmal einer ganzen Generation. Doch ist es wirklich noch das, was es einmal war? Ein spontanes Selbstbild eines Augenblicks? Nein. Eine deutsche Studie hat herausgefunden warum.