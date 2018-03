Eva Longoria ist der „Mama-Bär“ am Filmset

Auch am Set des von ihr produzierten Fernsefilms „Grand Hotel“ scheint die werdende Mutter zu vergessen, dass es bald so weit ist. Mit Handy am Ohr, Mini-Ventilator zur Kühling und Produzentenhut am Kopf behält sie alles im Auge und gibt Anweisungen. Möglicherweise soll sie ihr lustiges T-Shirt, auf dem „Mama-Bär“ steht, sie ja daran erinnern, dass sie im siebten Monat ist. Es ist aber sowieso ihr letzter Job vor der Babypause, hat sie angekündigt. Nach den Dreharbeiten geht es für Longoria in die Babypause und sie will sich ganz der Familie widmen.