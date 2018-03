Wunderschöne Angelina Jolie macht Werbung für Duft

Während viele ihrer Kolleginnen ihr Aussehen in die erfahrenen Hände eines Stylisten legen, schminke sie sich für ihre Auftritte am liebsten selbst, so Jolie. „Ich will nicht von einem Visagisten abhängig sein“, erklärt sie dem Magazin ihre Entscheidung. Außerdem trage sie ohnehin nie viel Make-up: „Ich fühle mich viel wohler, wenn ich nur ein wenig Concealer auf meinen Augenringen trage.“