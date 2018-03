Im Lift fährt die Angst allzu oft mit

5312 Einsätze verzeichnete die Berufsfeuerwehr im letzten Jahr: An der Spitze lagen dabei die Brandmelde-Alarmierungen (1752), gefolgt von Tierrettungen (913). Sensibilität ist gerade beim Albtraum vieler, einer Liftbergung, gefragt. „Wenn wir diese Alarmierung bekommen, fahren wir mit zumindest sechs Leuten hin. Einer ist immer für die Kommunikation mit den Insassen zuständig. Denn Platzmangel, zunehmende Hitze und weniger werdende Luft führen schnell zu einer Stresssituation“, weiß Wonner. Der Ablauf bei einem Einsatz ist exakt geplant: „Wir schauen uns an, wo der Aufzug steckt und über welches Stockwerk wir am besten hinkommen. Dann wird er meist mittels Hydraulik gesenkt oder erhöht, ehe die Bergung beginnen kann.“