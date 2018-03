Die besten Osterbrunches der Wiener City

Das 57 Restaurant des Meliá Vienna sorgt zu Ostern für Frühlingsgefühle – von mariniertem Oktopus über Wolfsbarsch bis hin zu Spinat-Soufflé und Brokkoli-Mousse mit Nuss-Pesto reicht der Reigen kulinarischer Highlights. Ostern wird mit dem „Grün-Menü“ am Gründonnerstag eröffnet und verzaubert die Gäste unter anderem mit einer Brokkoli-Mousse, einer Grünkohlsuppe und einem Spinat-Soufflé mit Selleriecreme und Bärlauch. Am Karfreitag heißt es dann: „Alles für den Fisch!“ Damit auch wirklich jeder Gast voll und ganz auf seine Kosten kommt, bietet das Team vom 57 Restaurant an beiden Tagen zusätzlich Gerichte à la carte an. Am Ostersonntag dürfen die Gäste dann einen einzigartigen Osterbrunch in 220 Metern Höhe, begleitet von Livemusik mit Jengis - The Voice & the Sax, genießen. Und damit nicht genug: Eine Osterbrunch-Fortsetzung gibt es auch am Montag, wenn Gäste für 65 Euro erneut einen sagenhaften Brunch über den Dächern Wiens genießen können.