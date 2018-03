Kylie Jenner will sich wieder unters Messer legen

Erst vor einem Monat ist Kylie Jenner zum ersten Mal Mama geworden und schon denkt die kleine Schwester an nichts anderes mehr, als an ihre nächst Schönheits-OP. Nachdem es der Jüngsten im Kardashian-Spross während der Schwangerschaft nämlich verboten wurde, sich unters Messer zu legen, gibt es einiges an Nachholbedarf.