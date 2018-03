Lugners Urlaubs-Albtraum: „Flugzeugentführung!“

Der FM-Incomingpreis hat nach 27 Jahren sein großes Comeback gefeiert. Dafür baten der Herausgeber des gleichnamigen FM-Fachmagazins, Christian W. Mucha, und seine Ekaterina ihre hochkarätigen Gäste ins Wiener Palais Ferstel. Der Tourismus-Preis ging an den Vienna Airport. Adabei-TV hörte sich unter den Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Society um: Was waren die besten und was die furchtbarsten Urlaubserlebnisse?