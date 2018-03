Black Wings siegen in Overtime 4:3

Die Black Wings Linz haben sich am Montagabend in einer „doppelten Overtime“ der Erste Bank Eishockey-Liga eine 3:2-Führung im Viertelfinale erarbeitet. Die Linzer, die bei Medvescak Zagreb schon mit 3:0 geführt hatten, mussten nach fast einstündiger Unterbrechung wegen Eisproblemen in der 59. Minute das 3:3 hinnehmen. Fabio Hofer sorgte in der 66. Minute doch noch für den 4:3-Sieg der Gäste.