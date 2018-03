Schüler lernen die Kraft der Naturgesetze

ÖAMTC-Chef Erich Lobensommer erklärt: „Die Zauberformel heißt ‘Lernen durch Erleben‘. Bei diesem Training erleben die Jugendlichen in sicherem Rahmen, was passiert, wenn man an die Grenzen der Physik stößt. Es ist eine starke Erfahrung, die auch noch in Erinnerung ist, wenn die Schüler später einmal selbst das Steuer übernehmen.“