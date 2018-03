Von Bremspedal abgerutscht: Drei Verletzte

Der Unfallverursacher gab an, dass er von der Bremse abrutschte und in der Folge auf das Gaspedal kam. Der Wagen beschleunigte und krachte mit voller Wucht gegen einen vor ihm stehenden Pkw. In der Folge wurden noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Laut Angaben der Polizei wurden drei Personen erheblich verletzt, zwei davon mussten sogar in die Klinik eingeliefert werden. Im Nachmittagsverkehr kam es zu Verzögerungen.