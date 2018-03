ÖFB-Team im 1. Training in Klagenfurt ohne Sextett

Ohne die am Sonntag noch im Einsatz befindlichen Profis hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die erste Trainingseinheit vor den anstehenden Länderspielen absolviert. David Alaba, Julian Baumgartlinger, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Stefan Lainer und Stefan Ilsanker blieben am Montagabend im Hotel, während die Kollegen am Trainingsplatz neben der Klagenfurter Wörthersee-Arena trainierten.