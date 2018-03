Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden

Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen in Tirol befinden sich auf den letzten Metern. Am Dienstagvormittag wolle man abschließen, hieß es aus Verhandlerkreisen Montagabend gegenüber der APA. Es gelte, noch letzte inhaltliche Brocken aus dem Weg zu räumen. Am Mittwoch sollen dann ÖVP-Landesparteivorstand und Grünen-Landesversammlung den Pakt absegnen.