Landesgericht sprach Jugendlichen (18) frei

Am 12. Oktober, wenige Minuten nach Mitternacht, entfachte ein Brand auf der Außenfassade eines Einkaufszentrums am Südtiroler Platz. Brennende Verpackungsmaterialien führten zu meterhohen Flammen, die auf die Gebäudefassade übergriffen. Alarm schlugen Taxi-Fahrer. 60 Gäste eines danebenliegenden Hotels mussten evakuiert werden. Die Berufsfeuerwehr konnte rasch Herr der Flammen werden und diese löschen. Der Schaden ist beträchtlich, konnte aber im Zuge des Prozesses nicht beziffert werden. Einem Bosnier (18) warf Staatsanwalt Leon Atris Karisch die Brandstiftung an: „Ein Schulbekannter des 18-Jährigen hat sich einige Tage nach dem Brand einem Security anvertraut.“