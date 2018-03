Keine Computer: Lehrer malt Word auf Schultafel

Schüler müssen IT-Prüfung ablegen

So rührend die Geschichte auch ist, zeigt sie auf dramatische Weise, wie es um das Bildungssystem in Ghana bestellt ist. Besonders in ländlichen Gegenden fehlt es an wichtigen Unterrichtsmaterialien. Alle Schüler müssen dort eine verpflichtende Prüfung für das Fach Informations- und Kommunikationstechnologie, das Akoto unterrichtet, ablegen - egal ob sie dafür die nötigen Mittel haben oder nicht.