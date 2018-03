Turin denkt an Bewerbung für Winterspiele 2026

CONI-Präsident Giovanni Malago wird am Dienstag in Lausanne Gespräche mit dem IOC führen. „Wir haben viele Möglichkeiten, aber wir brauchen eine klare Einschätzung. Es wäre paradox, die falsche Karte zu spielen“, sagte Malago laut ANSA in einem Interview mit Radio 2. Turin war zuletzt 2006 Gastgeber der Winterspiele. Laut Bürgermeisterin Appendino will man in den kommenden Monaten prüfen, ob die Voraussetzungen einer Bewerbung, wie etwa Nachhaltigkeit, gegeben sind.