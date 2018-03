Den Partner nie übertrumpfen!

Während zum Aperitif ein “Trumerol„, also ein Pils mit einem Schuss Aperol gereicht wurde, Herzogs Basilikumbier der Mozzarella-Pignolienterrine die richtige Würze gab, und Herzogs Sauvignon Ale zu gebratenem Forellenfilet mit Bärlauchrisotto den Gaumen schmeichelte, erwies sich das fruchtig-erfrischende Trumer Hopfenspiel zu Joghurt-Zitronengrasmousse als perfekter Begleiter. “Man muss beim Beer & Food Pairing darauf achten, dass das Bier zum Gericht, aber auch zur Zubereitung und den verwendeten Gewürzen passt. Grundsätzlich gilt aber immer, der Geschmack darf den jeweiligen Partner nicht übertrumpfen, sondern soll ihn unterstützen„, so Panholzer, die Bier schon als Kind faszinierte. “Wenn sich mein Vater am Sonntag ein Flascherl einschenkte, war ich von der goldgelben Farbe und dem dichten Schaum schon damals ganz begeistert!"