Baumschlager muss nach Crash NICHT operiert werden

Baumschlager wird das Spital voraussichtlich am Dienstag verlassen können, an eine Rückkehr ins Rallye-Auto ist aber erst in sechs bis acht Wochen zu denken. Daher müssen bekanntlich nicht nur geplante Testfahrten abgesagt werden, sondern auch der Start bei der Lavanttal-Rallye am 6. und 7. April.