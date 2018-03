Liste Pilz zeigt Kickl wegen Amtsmissbrauch an

Die Liste Pilz hat gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der BVT-Affäre eingebracht. Klubobmann Peter Kolba veröffentlichte am Montag via Twitter das Deckblatt der Anzeige. Dazu schrieb er die Anmerkung: „Es gilt die Unschuldsvermutung.“ Nähere Details zum Inhalt der Anzeige waren vorerst nicht bekannt. Listengründer Peter Pilz kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz an, wo er „neue Fakten“ zur Causa BVT präsentieren will.