Schul-Phantom schlägt wieder zu

„Max Mustermann“ schrieb an Kärntner HTL

Dieser Tage trudelte jedoch das nächste Schreiben ein. Diesmal erging es auch an die Direktionen anderer HTL in Kärnten. „Damit ist eine neue Dimension erreicht“, so Landesschulratschef Rudolf Altersberger. Als „Max Mustermann“ von der „Bildungsinitiative Ferlach“ gibt sich der Absender diesmal aus und verweist auf ein Schreiben des Bildungsministeriums. „Es zeigt auf, dass die Führung des Pflichtgegenstandes Italienisch an der HTL Ferlach seit 2015 rechtswidrig ist“, schreibt der Verfasser. Seitens der Schulbehörden heißt es, dass es sich dabei um eine „alte Geschichte“ aus dem Vorjahr handle, die vom Verfasser jetzt als „neu“ verkauft werde.