Polizei stoppt Lenker mit Simpson-Führerschein

Falsches Geburtsdatum und falsche Adresse

Eingefleischte Fans der Serie kritisierten jedoch, dass Homers Geburtsdatum und die auf dem Führerschein gedruckte Adresse falsch seien. Als Geburtsdatum steht dort nämlich der 4. Oktober 1963. Tatsächlich kam Homer laut der Folge „Keine Experimente“, in der sein „echter“ Führerschein zu sehen ist, aber am 12. Mai 1956 zur Welt. Auch die Adresse sei laut den Kommentaren falsch: Das Haus der Simpsons steht an der Adresse 742 Evergreen Terrace und nicht am Springfield Way. „Das weiß doch jeder! Amateur“, merkte ein User erbost an.