24 Salzburger schnuppern in Europa

Es liest sich ein wenig wie eine Städtetrip-Wunschliste: Lissabon, Warschau, Glasgow, Las Palmas, Valencia, Belfast, Aalborg oder auch Oslo. Was auf den ersten Blick eher weniger nach Arbeit klingt, ist die Auswahl an möglichen Städten, in denen Lehrlinge ein vierwöchiges Auslandspraktikum im Herbst über den Internationalen Fachkräfteaustausch absolvieren können. Denn: nicht nur Schüler und Studenten können Auslandsluft über das Förderprogramm „Erasmus+“ schnuppern, sondern auch Lehrlinge. Und diese Möglichkeit nutzen auch vermehrt die Salzburger: Alleine im vergangen Jahr haben 24 junge Lehrlinge die Angebote des Internationalen Fachkräfteaustausch genutzt und ein Auslandspraktikum absolviert.