Aus jedem zehnten Wasserhahn kommen Keime

Auch wenn die Hygiene-Mängel zu denken geben – Hysterie ist nicht angebracht: Das Bakterium ist weit verbreitet und kommt auch in feuchten Böden und Oberflächengewässern vor. „Im Trinkwasser hat es aber nichts verloren“, so die Experten. Sie betonen, dass über das öffentliche Wassernetz grundsätzlich bakteriologisch einwandfreies Wasser geliefert werde. Das Problem liege bei hauseigenen Speichersystemen, Filter- und Enthärtungsanlagen, in denen sich die Keime festsetzen, vermehren und für Menschen mit geschwächtem Immunsystem zur Bedrohung werden. Die Blei-Belastung sinktPositive Nachrichten gibt es bei der Trinkwasserbelastung durch Blei. Durch den Tausch von Leitungen und Armaturen konnte die Belastung in den vergangenen 15 Jahren halbiert werden. In 2000 analysierten Wasserproben wurde österreichweit bei 6,1 Prozent der Haushalte eine Grenzwertüberschreitung festgestellt.