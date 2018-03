Alaba und Co. sind schon in Klagenfurt angekommen

Am Freitag wartet das erste von zwei Länderspiel-Highlights des Jahres auf die Kärntner Fußballfans! Das österreichische Nationalteam trifft um 20.45 Uhr auf unseren Nachbarn auf Slowenien. Das Team um die Superstars David Alaba, Marko Arnautovic und Co. trudelte schon am Montag in Klagenfurt ein, am Dienstag (ab 10.30 Uhr) steht es ein öffentliches Training an.