Die „Avengers“ sind zurück - hier ist der Trailer!

Die „Avengers“ sind zurück und der neue Trailer zu „Infinity War“ verspricht einiges: Noch nie kämpften mehr Superhelden zusammen in einem Film, noch nie war eine Mission so riskant und noch nie war die Gefahr zu scheitern so greifbar. Marvel schickt seine gesamte Heldenriege in den Kampf um gemeinsam in der größten aller Schlachten gegen den übermächtigen Thanos zu bestehen. Kinostart: 26. April 2018