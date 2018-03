Linzer Arzt bot nach Sprung vom Lift Hilfe an

Entwarnung per Handy an Freunde

Die georgischen Hilfskräfte lehnten das Angebot höflich ab, der Linzer Arzt konnte dann von unten aber an seine Freunde im Lift per Handy durchgeben, dass sie in Sicherheit sind. Dass sich der Lift so verkeilt habe, dass er sich sicher nicht mehr bewegen wird. „Wir haben aber schon überlegt, ob wir nicht unsere Biwak-Säcke verknoten, um uns abzuseilen“, so Meyer, der mit dem Linzer Fotografen Gregor Hartl (40) etwa acht Meter überm Boden baumelte.