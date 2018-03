Dicke Siegerschecks für drei Schubladen-Projekte

120 Ideen wurden eingereicht

Beim Wettbewerb der Stadt haben sich 1600 Personen beteiligt, 120 Ideen wurden schließlich eingereicht. Eine Jury siebte diese nun aus und kürte in sechs Kategorien die Sieger. Für ihren Beitrag gibt’s Gewschenke, ihre Vorschläge werden aber wohl in einer Schublade verschwinden. Wenngleich Bürgermeister Klaus Luger meint: „Wir wollen seitens der Stadtregierung bis zum Sommer eine Grundsatzentscheidung herbeiführen und da werden wir schauen, was umsetzbar ist!“ Er gibt aber zu, dass die meisten Gewinnerideen wie etwa „Sitzstufen am Donau-Ufer“ oder ein „Park für alle“ nicht realisiert werden.