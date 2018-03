Transitforum Austria warnt: Lärm kann tödlich sein

Großer Schaden für das Land

Mit der Unterschriftenaktion „Recht auf Ruhe fordern“ will das Transitforum erreichen, dass die vom Bund in Tirol eingehobene Lkw-Maut auch jenen zu Gute kommt, die darunter leiden. „Es wird von den Lärmverursachern bewusst, willkürlich und vorsätzlich in Kauf genommen, dass der anrainenden Bevölkerung sowie den Urlaubsgästen Tag und Nacht gesundheitlicher Schaden zugefügt wird. Es wird ebenso bewusst, willkürlich und vorsätzlich in Kauf genommen, dass entlang zahlreicher Straßen den Tourismusbetrieben Schaden zugefügt und private und betriebliche Liegenschaften entwertet werden. Dies alles, obwohl es schon mit kleinen Anstrengungen möglich wäre, die Lärmsituation zu entschärfen“, sagt Gurgiser.