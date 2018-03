„Tropico 6“: Schauen Sie aufs Volk oder das Konto?

El Presidente ist zurück: 2018 erscheint der sechste Teil des Bananenrepublik-Aufbauspiels „Tropico“. Im Gameplay-Trailer gewähren die Entwickler den Fans erste Einblicke ins Spiel, in dem man stets die Zufriedenheit des eigenen Volkes, aber auch den eigenen Kontostand im Blick haben sollte. Neu in „Tropico 6“: Die Spieler bebauen erstmals weitläufige Inselgruppen und dürfen sich riesige Denkmäler setzen. „Tropico 6“ erscheint für PC (Windows, Mac Linux), PS4 und Xbox One.