Die Angst der Bauern vor den großen Nagern

Biologen lieben sie, Bauern hegen eher andere Gefühle: In den heimischen Gewässern leben geschätzt 800 bis 1000 Biber. Mit ihren „Hobbys“ Bäume schlägern und Dämme bauen sind sie oft ein Feindbild. Doch in der Schweiz werden die Nager sogar für Renaturierung eingesetzt, so Landes-Bibermanager Bernhard Schön.