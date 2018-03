„Kids Krone“: Woher kommt eigentlich die Brille?

Hergestellt wurden sie aus Bergkristall oder dem Mineralkristall „Beryll“, von dem wohl auch der spätere Name „Brille“ stammt. Durch einen immer flacheren Schliff wurden die Kugeln bald zu Linsen. Später kamen Fassung und Stiel noch dran, und diese Sehhilfe wurde dann direkt vors Auge gehalten und nicht mehr aufs Buch gelegt. Noch später wurden aus einem Glas durch einen genieteten Steg dann zwei Gläser, also die Brille. Aus Horn oder Leder waren die ersten halbrunden Bügel zwischen den Gläsern. Die seitlichen Bügel zu den Ohren kamen übrigens erst im 18. Jahrhundert dazu. Mittlerweile gibt es so fesche Brillenmodelle, dass die passende Brille einen richtig gut kleidet.