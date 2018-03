Fünf Autos mit sogenannten „Easter Eggs“ an Bord

Die Entwickler des Mini-SUV Jeep Renegade haben ebenfalls an liebevollem Kitsch nicht gespart: Da wäre zum Beispiel der stilisierte Militärjeep Willys, der in der schwarzen Umrandung der Frontscheibe fährt. Oder eine topographische Karte der Mojave-Wüste in Utah in der Gummimatte einer Ablage. Oder ein stilisierter Yeti in der schwarzen Umrandung der Heckscheibe. Oder das typische Jeep-Gesicht mit den Kulleraugen und sieben Kühlergrill-Streben oIIIIIIIo, das sich nicht nur auffällig in die Sitze eingeprägt wieder findet, sondern auch in den Rücklichtern.