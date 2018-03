Riesen-Trauer um die tote Katharina

„Sie sah so friedlich aus“

Ein schwacher Trost für die Mutter ist, dass ihre tote Tochter so friedlich ausgesehen hat: „Ich hab’ zwei Mal von ihr Abschied genommen. Sie schaut so aus, als wenn sie eingeschlafen wäre, nicht, als ob sie qualvoll erstickt ist. Ich glaube, ihr Herz hat im Schlaf einfach zu schlagen aufgehört.“