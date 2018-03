ÖFB-Team spielt am 10. Juni gegen Brasilien

Österreichs Fußball-Fans dürfen sich auf drei attraktive Heim-Länderspiele im Vorfeld der Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) freuen. Nach den bereits fixierten Testspielen gegen WM-Gastgeber Russland (30. Mai in Innsbruck) und Weltmeister Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) bestätigte der ÖFB, dass Rekordweltmeister Brasilien seine WM-Generalprobe am 10. Juni (16.00 Uhr) in Wien bestreitet.