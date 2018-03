Mauro Icardi: Viererpack nach Liebesdrama

Mauro Icardi schien völlig an dem Klatsch zu zerbrechen, dass seine Frau Wanda Nara, die Mutter seiner Kinder, ihn mit einem Teamkollegen betrog. Ein Playmate bot auch an, ihn zu trösten. Nun, nach dem Dementi des mutmaßlichen Rivalen Marcelo Brozovic, und das seiner Frau, konnte er völlig befreit aufspielen. Das Resultat: Tore am laufenden Band. Besonders sehenswert war das 3:0 in der 31. Minute, das Icardi mit einem Fersler erzielte. Beim 5:0 traf er per Direktabnahme, mit seinen Toren 19-22 schloss er in der Torschützenliste bis auf zwei Treffer zu Ciro Immobile auf.