Das wohl meistunterschätzte Auto von Genf: Ruf SCR

Ein Hyperdrüber-Supercar mit 1800 PS, das 500 km/h schaffen soll, fliegende Fahrzeuge und noch mehr Boliden mit gefühlt unendlich viel Leistung. Sie alle standen auf dem Genfer Salon 2018, allen sieht man an, was sie sind. Doch dieser grüne „Porsche 911“, den wir hier sehen, der ist den wenigsten aufgefallen. Denn er sieht nur so aus, wie er aussieht. Tatsächlich ist er unter dem Blech etwas ganz anderes. Und Blech ist das übrigens auch nicht.