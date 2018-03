Chinas Raumlabor stürzt Ende März/Anfang April ab

„Himmelspalast“ seit September 2011 im All

Das 8,5 Tonnen schwere Modul „Tiangong-1“ war am 29. September 2011 an Bord einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 2FT1“ vom Raumfahrtzentrum in Jiuquan in der nordwestchinesischen Provinz Gansu ins Weltall gebracht worden. Über die Jahre hat der „Himmelspalast“ sechs Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen der „Shenzhou“-Reihe absolvierte.