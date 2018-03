Peter Hase ist im Anmarsch auf die große Leinwand

Seit damals verzaubern die Geschichten rund um Peter, seine Schwestern und diverse Waldtierfreunde unzählige Kinderherzen. Da war es nun wirklich schon längst an der Zeit, Peter eine große Bühne zu geben. Nach Stuart Little und Paddington bekommt jetzt ein weiterer Kinderbuch-Klassiker seinen Auftritt in einer Live-Action-Adaption – der Erfolg ist ihm sicher.