ALPHA - Zum letzten Mal im Uniqa Tower

Alles hat ein Ende und so auch der Club Alpha im Uniqa Tower! Das Platinum im Uniqa Tower wird schon bald renoviert und umgebaut und aus diesem Grund sind keine Clubbings mehr dort möglich. Feiert nun am 24. März ein allerletztes, glorreiches ALPHA im UNIQA Tower. Diese legendären Nächte werden für immer unvergessen bleiben! Am 24.März wird noch einmal durch die Nacht getanzt, zur feinsten House Musik in dieser wunderschönen Location mit Champagner und Grey Goose in Strömen für alle!



Für alle, die besser feiern wollen: schnell VIP-Tische reservieren, first come first serve! Infos und Reservierung unter tisch@club-alpha.at oder 0664 364 7887



Eintritt ab 18 Jahren

Specials: Spectacular 1600 m2 Location, Finest House Music, Inspiring dancers, VIP-Area, Happy Hour bis 00:00: finest Cocktails only 7 €, Dresscode: Sexy & Stylish