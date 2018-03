Arbeiter (40) bezahlt Streich von Kollegen mit Tod

Der Inder Ravinder Kumar soll laut einem Bericht der „Times of India“ in der Fabrik, in der er beschäftigt war, immer wieder Ziel von Spott und dummen Scherzen gewesen sein. Als er am vergangenen Donnerstag zum wiederholten Male mit zerschlissenen Hosen in dem Werk in Nangloi in Neu-Delhi zur Arbeit erschien, kam es allerdings zu einem Streich mit fatalen Folgen.