Nach 24 Stunden noch Chancen auf Rettung

Neuigkeiten auch für Epilepsiekranke: Sieben von zehn Patienten können heute anfallsfrei leben - und das in den meisten Fällen ohne gravierende Nebenwirkungen-, weil in den vergangenen zwei Jahrzenten zahlreiche neue Medikamente auf den Markt gekommen sind. Ein Drittel der Betroffenen spricht aber nicht auf medikamentöse Therapie an. Für sie kann eine verbesserte chirurgische Therapie Hilfe bringen, allerdins sollte in den ersten fünf Jahren operiert werden. „ Leider nutzen noch viel zu wenige diese Möglichkeit“, wie Prim. Priv.-Dozent Dr. Tim von Oertzen, Vorstand der Klinik für Neurologie 1, Kepler Universitätsklinikum Linz betont.