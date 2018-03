Familie zuckt nach vergebenem Sitzer völlig aus

Wer kennt das nicht? Es gibt Tage, da gelingt der Lieblingsmannschaft überhaupt nichts. Torchancen werden vernebelt, man trifft in der 91. Minute die Stange, die Nerven liegen blank. Wann würde das sonst passieren, wenn nicht gegen den größten Rivalen? So geschah es in der Türkei, wo am Wochenende Galatasaray und Fenerbahce aufeinandertrafen. Die Stimmung war schon im Stadion angeheizt, doch nichts im Vergleich zu einer Wohnung in der Türkei, wo die größten Fans von Galatasaray sich zusammengesammelt hatten. Die Partie endete 0:0, auch dank diesem vergebenen Sitzer von Younes Belhanda in der 94. Minute.