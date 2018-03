Pendler-Parkdeck geplant: Niemand will zahlen

Kurzum: Die Gemeinden, deren Einwohner die Stellflächen laut einer Erhebung der Bahn am meisten benutzen würden, wollen bei dem Projekt nicht mitzahlen. So lautete der Tenor bei einer Veranstaltung der ÖBB, zu der überhaupt nur vier der acht geladenen Bürgermeister erschienen waren. Lediglich in Gramatneusiedl selbst könne man sich eine Kostenbeteiligung vorstellen – aber nur, wenn alle betroffenen Gemeinden dabei mitzahlen, heißt es. Seitens der Bahn wird das Projekt nun vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Pendler, die sich eine rasche Lösung des Problems erhofft hatten, müssen also weiter warten, oder gleich mit dem Auto in die Arbeit weiterfahren.