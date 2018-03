„Ich hatte mehr Komplexe als irgendjemand sonst“

„Ich glaube, ich litt unter mehr Unsicherheiten wegen meinem Körper als irgendjemand sonst. Früher war ich stets befangen wegen meiner Augenbrauen, aber ich wusste nie, dass man mit ihnen etwas anstellen konnte. Ich hatte schon immer sehr dünne Brauen, ich habe sie von meinem Vater bekommen“, gesteht Bella. „Ich war bis zum Alter von 15 auch rundlicher, also gab es viele Dinge, in die ich hineinwachsen musste - ich musste definitiv in mein Gesicht hineinwachsen.“